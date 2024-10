Nightmare Before Christmas: addio a Ken Page, star di Broadway e voce del Bau Bau

Ken Page, uno dei performer caratteristi più noti di Broadway e famoso per aver prestato la propria voce al personaggio del Bau Bau nel classico di Halloween e natalizio Nightmare Before Christmas, diretto da Henry Selick e prodotto da Tim Burton, è morto nella giornata di lunedì.

La sua morte, a soli 70 anni, è stata annunciata sui social media dal suo amico Dorian Hannaway, che ha riportato la notizia scrivendo che Page, molto famoso in ambito teatrale, è 'morto tranquillamente e serenamente nella sua casa'.

Nemesi di Jack

Nato il 20 gennaio 1954 a St. Louis, Page sin da giovanissimo era determinato ad intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, affascinato in particolare dal teatro. Grazie ad una borsa di studio al Fontbonne College di Clayton, Missouri, riuscì a formarsi nelle arti teatrali.

Dopo aver intrapreso i primi passi nel coro del teatro Muny di St. Louis, debuttò a Broadway nel 1977, nel cast sostitutivo nel ruolo di Lion. Un ruolo di maggior rilievo arrivò con Bulli e pupe prima di abbracciare il ruolo che gli diede la fama a teatro: Old Deuteronomy, anziano leader dei gatti Jellicle nel musical Cats, con il quale aveva debuttato a Broadway.

Sebbene abbia proseguito sui palcoscenici regionali e nei cabaret la propria carriera, Ken Page costruì un solido percorso in televisione, al cinema e nei videogiochi. Nel 1988, interpreta la spiritosa drag queen Murray in Torch Song Trilogy, oltre a riprendere il ruolo di Old Deuteronomy nella registrazione video di Cats nel 1998 e partecipare al film Dreamgirls nel 2008.

Tra gli anni '80 e '90 partecipò a diverse serie tv e nel 2004 in Streghe. Grazie alla sua potente voce baritonale divenne un doppiatore molto ricercato, offrendo grandi interpretazioni in serie come Duckman e All Dogs Go To Heaven. Il suo ruolo vocale maggiormente iconico rimane quello del temibile Mr. Bau Bau nel cult Nightmare Before Christmas, di Henry Selick e Tim Burton, nemesi di Jack Skeletron.