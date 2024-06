Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: una big di Sanremo è la causa della rottura? L'indiscrezione

La storia d'amore tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri è giunta al termine qualche settimana fa. I due, partner nella vita e nel lavoro, hanno confermato le voci della loro rottura sui rispettivi profili social. Oggi, un clamoroso rumor suggerisce che la relazione sia finita perché Nicolò ha iniziato a frequentare una cantante di Sanremo 2024.

Veronica Ruggeri conferma la fine della relazione

La rottura tra i due inviati del programma di Italia 1, è stata annunciata inizialmente dalla storica Iena della trasmissione di Davide Parenti nelle sue pagine di Instagram: "Ciao ragazzi. È vero - ha scritto Veronica - io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio," si leggeva lo scorso 19 giugno sul suo profilo social.

I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2019, e nelle ultime settimane erano scomparsi i contenuti comuni che raccontavano la loro relazione sui social. Le cause della separazione non sono state ufficializzate dalle due Iene, ma oggi è arrivata la bomba di Amedeo Venza, lanciata dall'esperto di gossip sulla sua pagina Instagram.

Rumor sulla nuova fiamma di Nicolò De Devitiis

Secondo l'indiscrezione raccolta da Amedeo, l'inviato de Le Iene starebbe frequentando in gran segreto una delle big di Sanremo 2024: "Comunque lui ora si sente con Rose Villain, infatti sia lui che la sua ex hanno cancellato tutti i commenti dove alcuni follower lo facevano notare, in quanto sono stati visti insieme a Roma!".

Nicolò De Devitiis e Rose Villain a New York

Come gli spettatori de Le Iene sanno, De Devitiis ha creato una sorta di format all'interno del programma: raccontando la vita di un cantante passando 48 ore della sua giornata con l'artista. Geolier, Emma Marrone e la stessa Rose Villain sono stati i protagonisti di alcuni di questi episodi. Nicolò raggiunse la cantautrice di "Click Boom!" a New York, dove lei vive con il marito produttore Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Nella puntata trasmessa il 7 maggio, i due riproposero anche la scena iconica dell'orgasmo di Harry, ti presento Sally nel celebre ristorante Katz's Delicatessen.