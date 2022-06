Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron nel cast della nuova commedia romantica di Richard LaGravenese

Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King saranno i protagonisti di una nuova commedia romantica diretta da Richard LaGravenese per la piattaforma di streaming Netflix.

Il progetto è stato inizialmente scritto da Carrie Solomon, che sta inoltre lavorando allo script del progetto prequel di Ocean's 11 con star Margot Robbie.

Richard LaGravenese, già autore di I ponti di Madison County e Behind the Candelabra, è al lavoro sulla sceneggiatura definitiva.

Attualmente la trama è avvolta dal mistero, anche se le prime indiscrezioni sostengono che il film mostrerà un'inaspettata storia d'amore che avrà delle conseguenze comiche per una giovane donna, sua madre e il suo capo, una star del cinema, mentre i personaggi affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

La produzione è stata affidata a Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Alyssa Altman, team che ha già realizzato per Netflix Hustle, con Adam Sandler, e The Gray Man.

Le riprese del film dovrebbero iniziare alla fine dell'estate nella città di Atlanta.

Nicole Kidman ha recentemente ottenuto una nomination agli Oscar grazie al film Being the Ricardos e ha avuto un ruolo in The Northman.

Zac Efron, invece, ha realizzato recentemente Firestarter e The Greatest Beer Run Ever diretto da Peter Farrelly.

Joey King, invece, apparirà prossimamente in The Princess e in Bullet Train.