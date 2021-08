Nicole Kidman entra a Hong Kong senza fare quarantena, è polemica sui social

Nicole Kidman è diventata l'ultima star di Hollywood a essere finita sotto il fuoco dei social per non aver rispettato le regole relative al periodo di quarantena. In questo caso, la protagonista di Australia è stata accusata per non essersi sottoposta ai 21 giorni di quarantena previsti per chi arriva a Hong Kong.

Il fatto che Nicole Kidman sia entrata a Hong Kong senza aver rispettato il periodo di quarantena di 21 giorni ha mandato il web su tutte le furie. Al momento, come riportato da BBC News, non ci sono ancora commenti sull'accaduto. Giovedì, però, l'Ufficio per il commercio e lo sviluppo economico di Hong Kong ha rilasciato una nota sulle linee guida che gli operatori nel mondo del cinema devono seguire pedissequamente. Alla troupe coinvolta in riprese cinematografiche è concessa la possibilità di non sottostare al periodo di quarantena di 21 giorni.

Al momento, l'attrice australiana si trova nell'ex colonia britannica per girare una serie finanziata da Amazon sulla vita dei ricchi espatriati (di cui è produttrice esecutiva. La serie è ispirata a un libro del 2016 di Janice YK Lee sulle vite dorate di tre donne americane in città). I beneficiari, in questo caso, sono tenuti a sottoporsi a tre test sul Covid nelle due settimane successive all'arrivo. I tabloid della città hanno seguito da vicino le apparizioni dell'attrice a Hong Kong da quando è atterrata giovedì scorso con un jet privato dall'Australia, compresi gli acquisti fatti e le riprese nel distretto di Sai Wan.

Da quel momento, il pubblico dei social network è insorto e si è scagliato contro l'attrice. Molti utenti su Twitter si sono lamentati e si sono chiesti chi abbia dato a Nicole Kidman il permesso per sottrarsi alla quarantena. L'Australia - il Paese da cui proveniva l'attrice - è classificato come luogo a medio rischio e le persone che viaggiano da lì devono sottoporsi a un periodo di quarantena di almeno sette giorni. Chi proviene, invece, dai Paesi ad alto rischio (ad esempio Spagna, Regno Unito e Stati Uniti) deve essere necessariamente vaccinato e deve completare un periodo di quarantena di tre settimane.

Un'utente ha scritto su Twitter: "Quindi ci sono residenti a Hong Kong che non possono tornare nel nostro Paese se non sono vaccinati (e devono sottoporsi a due-tre settimane di quarantena) e una persona come Nicole Kidman che può fare ciò che vuole? Disgustoso!". Elizabeth Quat, deputata pro-Pechino, ha affermato di essere "preoccupata per l'esenzione dalla quarantena concessa dal governo all'attrice Nicole Kidman" e di aver "ricevuto un certo numero di lamentele dai residenti di Hong Kong".