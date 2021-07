Nicole Kidman da bambina con sua sorella: la foto condivisa dall'attrice su Instagram

Nicole Kidman ha appena condiviso una foto della sua infanzia su Instagram per fare gli auguri di compleanno a sua sorella Antonia.

Nicole Kidman, nota per essere estremamente vicina a sua madre Janelle e alla sorella Antonia, mercoledì 15 luglio 2021 ha condiviso su Instagram un dolce ricordo, una loro foto da bambine, come omaggio alla sorella minore, per augurarle un felice cinquantunesimo compleanno.

Nicole, 54 anni, ha pubblicato una foto risalente alla loro infanzia, nella cui didascalia ha scritto: "Adoro condividere questa vita con te. Alla mia cara sorella - buon compleanno", aggiungendo anche delle emoji: una torta, un cuore e una stella.

Nell'immagine sia Nicole che Antonia posano vicino all'acqua e indossano pantaloncini, magliette e cappelli coordinati. Nell'ottobre dello scorso anno, Nicole ha rivelato quanto sia vicina a sua sorella: durante una chiacchierata con l'editore capo della rivista WSJ Kristina O'Neill la Kidman ha ammesso che lei e Antonia condividono perfino un "linguaggio segreto".

L'argomento è emerso dopo che a Nicole Kidman è stato chiesto del suo legame con Hugh Grant: "Lo conosco da quando avevamo 20 anni. Una volta andammo a cena al The Ivy a Londra, io lui, la sua fidanzata e mia sorella. Durante la serata io e Antonia abbiamo comunicato attraverso la nostra lingua segreta e Hugh ne è rimasto affascinato: io e mia sorella parliamo una lingua tutta nostra e quando siamo con altre persone nessuno può capirci".