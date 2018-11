È morto Nicolas Roeg, regista di Dont' Look Now e Chi ha paura delle streghe?

Addio, Nicolas Roeg, è morto l'autore di cult anni '70 tra cui l'inquietante horror Don't Look Now - distribuito in Italia con il titolo A Venezia, un dicembre rosso shocking - L'uomo che cadde sulla Terra e il cult Chi ha paura delle streghe? Ad annunciare la scomparsa del regista, che lo scorso agosto aveva compiuto 90, suo figlio, Nicolas jr.

Nato a Londra, Roeg iniziò a familiarizzare con il mondo del cinema partendo dalle basi: fu proiezionista durante il servizio militare e successivamente lavorò presso il Marylebone Studio, dove imparò le tecniche di montaggio. Dopo una lunga gavetta, nel '62 si unisce alla crew di Lawrence d'Arabia in qualità di direttore della seconda unità di fotografia e da questo momento inizierà la sua collaborazione con registi del calibro di François Truffaut, Roger Corman e John Schlesinger.

Nei primi anni '70 debutta alla regia con L'inizio del cammino e Sadismo, film co-diretto con l'amico e scrittore Donald Cammell che fu distribuito con due anni di ritardo (e con alcuni tagli) a causa del suo contenuto scabroso. Sadismo vedeva tra i protagonisti un giovane Mick Jagger nel ruolo di una rockstar e ruotava attorno a tematiche scottanti, tra cui sesso, promiscuità, omosessualità e uso di droghe.

Roeg tornerà a collaborare con una rockstar nel '76 quando regalerà a David Bowie il suo primo ruolo cinematografico ne L'uomo che cadde sulla Terra, per il quale il Duca Bianco scrisse anche una colonna sonora, poi scartata dal regista.

Un altro memorabile cult di Roeg è senz'altro A Venezia... un dicembre rosso shocking: tratto da un racconto di Daphne DuMaurier - l'autrice che aveva già ispirato Rebecca e Gli uccelli di Hitchcock - e ambientato nella suggestiva città lagunare, che faceva da scenario al viaggio di una coppia che cerca di ritrovarsi dopo un grave lutto. I due protagonisti però, saranno tormentati da strane visioni e premonizioni, che sembrano strettamente legate alla tragica morte della loro bambina. Del film si parlerà a lungo anche per le scene calde interpretate da Julie Christie e Donald Sutherland. Uno degli horror che hanno terrorizzato la nostra redazione.

Attivo fino al 2010, anno in cui ha diretto Night Train, Roeg sarà ricordato anche per la horror comedy Chi ha paura delle streghe? che oggi è un classico da rivedere ad Halloween.