Chi è Nicolas Maupas, Simone nella fiction Un Professore

Nicolas Maupas è un attore emergente che interpreta Simone, il figlio di Alessandro Gassman, nella fiction Un Professore, che debutta giovedì 11 novembre su Rai1. Il ragazzo ha ventidue anni, è stato fidanzato con l'attrice Ludovica Coscione e ha già recitato in serie come Mare Fuori e Nudes.

Nicolas è nato a Milano, ha origini italo-francesi da parte del padre, ed è diventato famoso nel 2019 quando è stato scelto per recitare in Mare fuori, la fiction che racconta le vicende di alcuni ragazzi chiusi in un carcere minorile di Napoli. Nel 2020 l'attore è entrato nel cast di Nudes, una produzione della Rai che affronta il delicato tema del revenge porn, in cui Maupas ha interpretato il personaggio di Vittorio.

L'attore parla correttamente tre lingue: l'italiano l'inglese e il francese e nonostante la fama continua a frequentare l'Accademia 09 di Milano dove studia recitazione e doppiaggio: il ragazzo ha rivelato di voler continuare a lavorare sodo sebbene faccia ormai parte del panorama televisivo italiano.

Nicolas Maupas è stato fidanzato con Ludovica Coscione, anche lei attrice emergente e coetanea. I due si sono recentemente mollati, come ha raccontato lui stesso in una recente intervista rilasciata per Vanity Fair. Il profilo Instagram dell'attore, sul quale condivide foto della sua carriera e della sua vita privata, ha più di 95mila follower.