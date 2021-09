Nicolas Cage protagonista di The Old Way: "Il mio primo western a 57 anni, è entusiasmante"

Nicolas Cage sarà il protagonista di The Old Way e Butcher's Crossing, film che lo vedono per la prima volta impegnato nel genere western.

A 57 anni, Nicolas Cage è pronto ad esordire nel genere western con ben due film, ovvero The Old Way e Butcher's Crossing. L'attore ha espresso tutto il proprio entusiasmo per questa nuova esperienza e per i due personaggi che interpreterà sullo schermo.

Quando mancano pochi giorni all'uscita di Pig, film che lo vede protagonista e che sarà disponibile on demand dal 15 settembre, Nicolas Cage ha parlato delle sue prossime esperienze cinematografiche. In una recente intervista a Deadline, l'attore ha ammesso di essere galvanizzato dai suoi progetti futuri, poiché lo porteranno per la prima volta nell'universo western. The Old Way, ad esempio, è un film che segue un pistolero in pensione di nome Colton Briggs (interpretato da Cage) che si è ritirato dalla sua vecchia e rischiosa vita e che ora gestisce un emporio. Quando una banda di fuorilegge arriva in città e uccide sua moglie, Briggs riprende in mano l'arma e parte per vendicarsi con un partner sorprendente: sua figlia di 12 anni. La sceneggiatura del film è stata scritta da Carl W. Lucas con Brett Donowho (Acts of Violence) impegnato come regista. Cage reciterà anche in un altro western, attualmente in pre-produzione, ovvero Butcher's Crossing, che racconterà un viaggio attraverso la natura selvaggia del Colorado.

L'attore ha detto a Deadline cosa si prova a fare il primo passo nel genere western dopo una carriera così lunga: "Dopo 43 anni nel cinema, solo ora mi avvicino all'importante e leggendario genere western con The Old Way e Butcher's Crossing. Essendo nato e cresciuto in Occidente, questa è un'altra sfida attesa da tempo. Sono eccitato e stimolato dai complessi personaggi di Briggs e Miller, e trovare un nuovo terreno da tastare a 57 anni è davvero entusiasmante".

Il regista Donowho ha invece fornito una dichiarazione su quanto sia un privilegio lavorare con Cage nel suo primo western. "È sia un onore che un privilegio lavorare con Nick nel primo western della sua illustre carriera. Cage non solo incarna il personaggio di Briggs, ma è anche il professionista con cui un regista sogna di lavorare per dare vita a questo personaggio enigmatico. Come padre di tre figlie, non vedo l'ora di condividere questa avvincente storia di un padre e una figlia e il loro emozionante viaggio di scoperta".