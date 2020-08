Nicolas Cage darà voce a un drago nella serie Highfire

Nicolas Cage sarà coinvolto come doppiatore e produttore nella realizzazione della serie Amazon intitolata Highfire, tratta dal romanzo di Eoin Colfer intitolato Fiamme nella palude.

Il ruolo dell'attore nella storia sarà quello del drago al centro degli eventi, in passato un leader potente e ora obbligato a nascondersi dal resto del mondo.

A scrivere l'adattamento del nuovo libro scritto dall'autore di Artemis Fowl sarà Davey Holmes (Get Shorty). Il protagonista di Fiamme nella palude sarà il drago Highfire, parte affidata all'attore Nicolas Cage, che in passato era il leader dei draghi quando le creature dominavano la Terra. Ora è invece relegato a vivere in una palude a Honey Island, fingendo di essere l'anziano Vern e nasconendosi, di giorno, tra gli alligatori.

Vern vede i programmi sulla tv via cavo, beve troppa vodka e ama Flashdance, oltre a essere disposto a tutto pur di rimanere sicuro e nascosto dal resto del mondo.

Vern dovrà però affrontare un inaspettato cambiamento quando nella sua vita entra in scena il teenager Squib che è rimasto coinvolto negli affari della mafia locale.

Vern e il suo nuovo compagno di avventure dovranno quindi lottare per sopravvivere.

Eoin Colfer è autore della saga di Artemis Fowl, recentemente diventato un film che ha debuttato su Disney+ saltando la tradizionale distribuzione nelle sale a causa della chiusura dei cinema di tutto il mondo avvenuta in primavera.

Nicolas Cage, prossimamente, oltre a Highfire sarà impegnato come star di una serie televisiva in cui avrà la parte di Joe Exotic, il protagonista della serie Tiger King.