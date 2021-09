Nicolas Cage, scalzo e ubriaco, viene buttato fuori da un ristorante di Las Vegas (VIDEO)

La scorsa settimana Nicolas Cage, scalzo e ubriaco, è stato buttato fuori da un ristorante di Las Vegas dopo una lite con il personale, secondo quanto riferito dal The Sun. Un filmato mostra l'attore, 57 anni, scortato fuori dal Lawry's Prime Rib dopo essersi seduto su un divano all'interno del ristorante.

I presenti hanno confessato di averlo "scambiato per un senzatetto" mentre un altro testimone oculare ha affermato che la star, che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di un alcolizzato in Via da Las Vegas, aveva bevuto whisky e tequila prima dell'incidente.

Un presente, intervistato dal The Sun, ha raccontato: "Eravamo nel ristorante quando abbiamo notato quello che all'inizio pensavamo fosse un senzatetto completamente ubriaco e turbolento. Con nostro grande stupore si è rivelato essere Nicolas Cage. Era ubriaco e stava litigando con lo staff. Il personale ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan 1980."

Durante un'intervista del 2018 Cage, a proposito dei suoi problemi con l'alcol, aveva dichiarato: "Se non ho un posto dove andare la mattina, se non ho un lavoro da svolgere o un ruolo da interpretare rischio di diventare molto autodistruttivo: Mi sveglio, mi siedo e ordino due bottiglie di vino rosso e mi distruggo... non voglio essere quella persona, quindi devo lavorare."