Nicolas Cage svela perché pensa di essere diventato una star della rete e oggetto di meme

Nicolas Cage ha spiegato perché pensa di essere diventato uno degli attori più amati online, dando vita a innumerevoli meme.

L'attore ha accennato alla situazione in una nuova intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in cui ha parlato della sua carriera.

Condividendo i propri pensieri, Nicolas Cage ha dichiarato: "La cosa principale che mi passa per la testa è 'Perché? Ci sono molti altri attori che sono molto più famosi rispetto a me e non hanno questa attenzione'. Forse ha qualcosa a che fare con i personaggi che ho interpretato e con il modo in cui internet sceglie le espressioni facciali che ho scelto di fare nei miei film perché volevo essere libero dal naturalismo. Si ripensa alle star del cinema muto, all'espressionismo tedesco, stavo cercando di essere astratto. Il naturalismo è uno stile e volevo essere più espressionistico".

La star ha aggiunto: "In film come Stress da vampiro o Face/Off - Due facce di un assassino, questi personaggi sopra le righe e tutti avevano dei problemi, che si trattasse di una malattia mentale, tossicodipendenza o altro. C'è un motore naturale che guida questo comportamento ed era il motivo per cui ho deciso di applicarmi e sperimentare. Posso onestamente dire che qualsiasi cosa ho disegnato, coreografato o vocalizzato, mi sono sempre assicurato che ci fosse un'emozione genuina dietro quella performance".