Nicolas Cage interpreterà se stesso nel meta-film The Unbearable Weight of Massive Talent

Nicolas Cage sarà la star del film The Unbearable Weight of Massive Talent in cui avrà la parte di... Nicolas Cage!

Nicolas Cage interpreterà se stesso in un meta film intitolato The Unbearable Weight of Massive Talent che è attualmente al centro di una lotta per ottenerne i diritti per la distribuzione e che vedrebbe coinvolti Lionsgate, HBO Max e Paramount.

The Unbearable Weight of Massive Talent, anche se per ora non sono stati confermati i dettagli relativi alla sceneggiatura, dovrebbe mostrare Nicolas Cage impegnato a cercare di ottenere un ruolo nel nuovo film diretto da Quentin Tarantino e alle prese con un complicato rapporto con la figlia teenager, oltre a essere tormentato dal suo doppelganger degli anni Novanta che critica la versione di se stesso del presente a causa delle sue scelte non brillanti in campo professionale e per aver perso la fama.

Nel film Nicolas Cage è inoltre in crisi economica, a causa dei debiti, e cerca di convincere un miliardario ad acquistare i diritti di una nuova sceneggiatura a cui sta lavorando, ma scopre dalla CIA che l'uomo è in realtà il leader di un giro di narcotrafficanti, dovendo quindi cercare di raccogliere informazioni per conto delle autorità sul criminale che ha inoltre rapito un politico messicano.

La sceneggiatura è firmata da Tom Gormican, che sarà coinvolto anche come regista, e Kevin Etten. Il progetto è stato proposto a Nicolas Cage con una lettera scritta da Gormican in cui si cercava di convincerlo a partecipare alle riprese e che spiegava quanto la sceneggiatura fosse una lettera d'amore a lui come attore e non ideata per prenderlo in giro.