Nicolas Cage: l'attore rivela come lui e sua moglie chiameranno il figlio (o la figlia)

Nicolas Cage e sua moglie Riko Shibata sono in dolce attesa, ma come chiameranno il figlio? L'attore di The Unbearable Weight of Massive Talent sembra avere già le idee chiare.

Come riporta anche People, in una recente intervista con GQ per promuovere proprio il film in cui interpreta fondamentalmente sé stesso, l'attore ha parlato anche della gravidanza della moglie e del fatto che sta per diventare padre per la terza volta (da precedenti relazioni ha avuto due figli, Ka-El di 16 anni e Weston di 31 anni).

"È così adorabile" afferma mostrando la foto dell'ecografia che ha salvato sul telefono "Lo trovo dolcissimo. È come un piccolo edamame, un fagiolino!"

E quando il discorso verte su che nome avrà quel fagiolino una volta nato, Cage ha già la risposta pronta: "Se sarà un maschietto, Akira Francesco. Se invece sarà una femminuccia, Lennon Augie".

Ma a cosa rimandano questi nomi? "Augie era il soprannome di mio padre. E mio zio [il celebre regista Francis Ford Coppola] ha deciso di cambiare il suo nome in Francesco" ha spiegato l'attore.

Per scoprire quale delle due sarà, però, dovremo ovviamente aspettare...