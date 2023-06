Nicolas Cage insieme a Hideo Kojima in alcune foto, i fan sperano sia coinvolto in Death Stranding 2

Le foto di Nicolas Cage insieme a Hideo Kojima condivise su Twitter hanno scatenato le ipotesi dei fan che l'attore sia coinvolto nella realizzazione di Death Stranding 2 o nel film tratto dal videogioco.

La star ha infatti fatto visita agli spazi di Kojima Productions e l'incontro, a quanto pare molto amichevole, alimenta le teorie che ci sia una collaborazione in futuro.

La piacevole visita della star

Hideo Kojima non ha svelato i motivi alla base della visita di Nicolas Cage. L'attore, come rivelano gli scatti pubblicati su Instagram, ha anche firmato il muro che riporta già i nomi di molte altre celebrities che sono arrivati negli studi.

In Death Stranding c'è stato spazio per i cameo di molti dei precedenti ospiti di Kojima, tuttavia per ora non c'è alcuna notizia riguardante i nomi coinvolti nella realizzazione del secondo capitolo della storia.

Di cosa parla Death Stranding

Nel videogioco, in grado di vendere oltre 5 milioni di copie, i giocatori si trovano alle prese con una società distrutta da un cataclisma che ha aperto una porta che collega il mondo dei vivi a quello dei morti, portando delle creature nella nostra realtà. Sam Bridges sembra essere la chiave per il futuro dell'umanità e i giocatori lo seguono mentre intraprende una missione per entrare in connessione con gli ultimi sopravvissuti in America.

Nel cast del progetto c'erano Norman Reedus nel ruolo di Sam, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley.