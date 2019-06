Nicolas Cage divorzia per la quarta volta a soli 2 mesi dalle nozze

Per Nicolas Cage è arrivato anche il divorzio, dopo il quarto matrimonio durato poco più di due 2 mesi con Erika Koike, sposata alla fine di marzo a Las Vegas.

La vita coniugale dei due, in realtà, è durata solo 4 giorni, quelli cioè intercorsi tra il sì e la richiesta d'annullamento dell'attore. La motivazione? Nicolas Cage ha sostenuto di aver detto sì da ubriaco. Ma c'è di più: solo dopo il matrimonio la star di Hollywood avrebbe scoperto i precedenti penali della nuova moglie, arrestata in passato per ben due volte per possesso di droga. Secondo il Daily Mail, le parole pronunciate da Cage davanti al giudice Clark County sarebbero state: "Ho scoperto di avere una spacciatrice come moglie, voglio divorziare". Nicolas Cage sarebbe riuscito a dimostrare di essere stato raggirato da Erika Koike e di non essere stato informato da lei nè dei precedenti penali nè di una relazione che andrebbe avanti da prima del fatidico giorno, ragion per cui la sua richiesta di divorzio è stata accolta in tempi record.

Dal canto suo la ormai ex signora Cage si è detta ferita e umiliata: "Non abbiamo intenzione di riconciliarci ma Nic sarebbe potuto venire da me e parlarmi, non umiliarmi in pubblico. Mi sono sentita ferita e maltrattata, è ingiusto, ma il caso non è ancora chiuso e il mio avvocato non mi lascerà parlare fino a quando non si concluderà". E a chi le chiede spiegazioni sul presunto altro uomo a cui anche gli avvocati di Cage hanno fatto riferimento, lei risponde: "Sono libera di fare ciò che voglio".