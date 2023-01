Nicolas Cage sul consiglio ricevuto da David Bowie: "Presi a cuore le sue parole"

Nicolas Cage ha avuto una carriera estremamente varia e di successo nel corso degli anni, passando da blockbuster come Face/Off, a film indipendenti come Il talento di Mr. C. Il suo segreto? A quanto pare la chiave è stato un consiglio datogli da David Bowie tanti anni fa, un modus operandi che il Duca Bianco stesso ha messo in pratica per tutta la sua carriera.

Durante una recente intervista pubblicata da ScreenRant, Cage ha affermato: "Mi vedo come uno studente di performance cinematografica e ho bisogno di mettermi alla prova, ho bisogno di trovare cose nel mio passato, nei miei ricordi, nella mia immaginazione, nei miei sogni al fine di sentirmi come se non stessi più recitando."

"Voglio che sia autentico, in modo che il pubblico sia con me. Sono uno studente e voglio trovare personaggi che mi mettono alla prova. Forse non funzionano tutti. Ma quando accade imparo sempre qualcosa. L'idea è di non stare mai a proprio agio, ed è questo che fa andare avanti le persone, credo", ha continuato la star.

"Una volta ho chiesto a David Bowie: 'Come hai fatto? Come hai continuato a reinventarti?' E il lui disse: 'Beh, non mi sono mai sentito a mio agio con quello che stavo facendo'. E ho preso a cuore quelle parole. Quindi, quando ho un progetto davanti a me, devo sapere che posso aggiungere qualcosa", ha concluso Nicolas Cage.