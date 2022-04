Nicolas Cage si chiede perché Hollywood non gli ha offerto di girare commedie: "Dov'è finita quell'opzione?"

Nicolas Cage ha rivelato che anche lui è sorpreso che sia passato molto tempo dall'ultima volta in cui ha recitato in una commedia: l'attore di "Unbearable Weight of Massive Talent" ha detto al Los Angeles Times che è profondamente stupito dal fatto che nessuno ad Hollywood gli abbia offerto di realizzare un film comico negli ultimi anni.

"Mi sono scervellato per un bel po' sul motivo per cui Hollywood non mi ha più offerto di recitare in delle commedie", ha spiegato Cage. "Avevo fatto 'Arizona Junior', 'Mi gioco la moglie... a Las Vegas', 'Può succedere anche a te' e 'Stregata dalla luna.' Ne avevo fatti molti di film del genere e così mi son chiesto: 'Dov'è finita quell'opzione?'"

L'attore ha sottolineato che il suo nuovo film indipendente, in parte basato sulla sua vita vera, è un tentativo di riportare ad Hollywood film che ormai non si fanno più da tanti, troppi anni: "Penso che questa pellicola, diretta da Tom Gormican, aiuterà le commedie in questo senso".

The Unbearable Weight of Massive Talent è una sorta di inno alla carriera di Nicolas Cage in cui la star interpreta una versione romanzata di se stesso che viene costretta a diventare un informatore della CIA dopo essere stato assunto per far visita ad un trafficante d'armi internazionale (Pedro Pascal).