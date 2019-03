Nicolas Cage chiede l'annullamento del matrimonio dopo soli quattro giorni

Nicolas Cage ha chiesto l'annullamento del matrimonio dopo soli quattro giorni. Sabato il divo di Hollwyood 55enne ha sposato a Las Vegas la fidanzata Erika Koike, make up artist, dopo aver ottenuto la licenza di nozze lo stesso giorno.

Nicolas Cage ed Erika Koike avevano mantenuto il riserbo sulla loro relazione, pur essendo stati avvistati in vacanza insieme a Portorico nell'aprile 2018.

L'irrequieto Nicolas Cage è stato sposato tre volte, la prima con la collega Patricia Arquette, dal 1995 al 2001. In seguito Cage ha sposato Lisa Marie Presley nell'agosto 2002 per poi chiedere il divorzio a novembre, il terzo matrimonio è avvenuto con Alice Kim, sposata nel 2004, da cui ha avuto il figlio Kal-El, nato nel 2005. Nel 2016 la coppia si è separata dopo 12 anni di matrimonio.

Nicolas Cage: "Sono frustrato dai meme Cage Rage"

Cage ha parlato della fine della sua relazione nel 2018 in un'intervista al Guardian, dichiarando: "Per me è stato uno shock, non mi sono reso conto della crisi così ho veicolato quei sentimenti nella mia performance in Mandy. Voglio restare in buoni rapporti con Alice, era molto giovane quando ci siamo sposati e non nutro cattivi sentimenti per quello che è accaduto. Adesso ho 54 anni e sono di nuovo single, non me lo sarei mai aspettato!."

