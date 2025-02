Nicola Pisu: chi è e cosa fa oggi il figlio di Patrizia Mirigliani, ex concorrente del Grande Fratello Vip

Era il 2021 quando Nicola Pisu veniva scelto per essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, nato a Trento nel 1989, è famoso per essere il figlio di Patrizia Mirigliani e il nipote di Enzo Mirigliani, il patron del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese: Miss Italia.

Il padre è Antonello Pisu, un noto imprenditore con il quale il rapporto, però, non è mai stato completamente sereno. Patrizia ha divorziato dal marito diversi anni fa, cercando però di mantenere il clima famigliare piuttosto tranquillo.

Nonostante una forte attrazione mai nascosta per il mondo dello spettacolo, Nicola Pisu non compare spesso in televisione, ma ha comunque voluto concedersi l'avventura del Grande Fratello per vivere un'esperienza tutta nuova.

Da qualche tempo ha deciso di abbracciare un nuovo capitolo della sua vita che lo ha portato a realizzarsi come elettricista.

Qualche curiosità su Nicola Pisu

Ma che cosa sappiamo su Nicola Pisu? Partiamo col dire che il ragazzo ha da poco compiuto 36 anni e che nella vita ha frequentato l'università romana Lumsa, laureandosi in marketing e comunicazione. Successivamente ha poi deciso di svolgere molti lavori. La sua vita non è stata priva di difficoltà in quanto è stato spesso vittima dei bulli nel periodo scolastico e successivamente si è avvicinato alla droga. Ha convissuto per anni con problemi di dipendenza, che è riuscito a superare grazie all'aiuto ricevuto in diversi centri di recupero e alla perseveranza della mamma.

Come ha più volte raccontato, Patrizia Mirigliani è perfino arrivata a denunciare il figlio a causa della tossicodipendenza, dopo aver subito minacce fisiche e verbali, per costringerlo a farsi aiutare.

L'esperienza di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è rimasto colpito dalla bella Miriana Trevisan, per la quale ha letteralmente perso la testa. La donna però, spaventata soprattutto dalla grande differenza di età, non ha voluto oltrepassare il confine dell'amicizia. Nicola ha invece dichiarato di essersi sentito usato.