Nick Cannon: il figlio di appena 5 mesi muore di cancro al cervello

Nick Cannon ha subito una perdita spaventosamente dolorosa: il 41enne, durante l'ultimo episodio del The Nick Cannon Show, ha annunciato che il suo bambino di soli cinque mesi, Zen, è morto a causa di un cancro al cervello. Nel corso della puntata la star ha parlato di come lui e la sua famiglia hanno scoperto che Zen stava combattendo contro un idrocefalo, una condizione in cui si ha un accumulo di liquido cefalorachidiano.

Cannon ha spiegato di essersi accorto che c'era qualcosa di strano nel bambino quando questi aveva due mesi; continuava a dare segni di insofferenza e soffriva di diversi disturbi e, per questo motivo, il padre decise di portato dal medico.

"Pensavamo che sarebbe stata una semplice visita di routine", ha spiegato il rapper, ma la famiglia ha scoperto in fretta che non era così: il piccolo Zen aveva un accumulo di liquidi nella testa a causa di un tumore maligno. Il bambino è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico al cervello e al drenaggio del liquido.

Nick Cannon ha concluso dicendo di aver tenuto in braccio suo figlio per l'ultima volta questo fine settimana, dopo che le cose hanno preso una brutta piega il giorno del Ringraziamento: "Ci siamo svegliati domenica e siamo andati al mare con lui e Alyssa e poi sono dovuto tornare a New York per lo spettacolo, è stata l'ultima volta che siamo usciti tutti insieme".