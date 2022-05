Nicholas Sparks produrrà tre film per Universal, tra cui l'adattamento di The Wish

Nicholas Sparks produrrà tre film per la Universal, tra cui l'adattamento del suo romanzo del 2021, The Wish.

Nicholas Sparks, autore di bestseller come Le pagine della nostra vita, ha stipulato un accordo di produzione con la Universal Pictures, che lo vedrà produrre tre film per lo studio insieme a Anonymous Content. Tra i progetti in programma, anche l'adattamento del suo romanzo The Wish.

Grazie al nuovo accordo raggiunto da Nicholas Sparks e Universal, il pubblico avrà l'opportunità di vedere sul grande schermo ben tre film prodotti dall'autore di un bestseller molto amato come Le pagine della nostra vita, ovvero Nicholas Sparks. I film saranno basati su alcuni dei suoi romanzi più recenti, tra cui The Wish del 2021, che sarà il primo progetto ad essere sviluppato. L'opera parla dell'eredità duratura del primo amore e delle decisioni che ci perseguitano per sempre. Zack Hayden produrrà l'adattamento per il grande schermo per conto di Anonymous Content con la supervisione del CEO Dawn Olmstead e del CCO David Levine, insieme al collaboratore di lunga data di Sparks, Theresa Park, e al vicepresidente dello sviluppo della produzione della Universal Pictures, Lexi Barta.

"I romanzi evocativi di Nicholas Sparks sono stati come pietre miliari culturali molto amate, con personaggi forti e temi potenti che li rendono ideali per l'adattamento cinematografico", ha affermato il presidente della Universal Pictures, Peter Cramer, aggiungendo: "Siamo onorati di collaborare con Nick, Theresa e Anonymous Content per questi nuovi film, che sappiamo si baseranno sulla sua esperienza di successo nel catturare il pubblico di tutto il mondo".

"Nicholas Sparks ci ha regalato oltre venti romanzi e quasi altrettanti film, ognuno dei quali evoca abilmente ogni singola emozione umana possibile", ha detto Olmstead, che ha aggiunto: "Attraverso la pagina e lo schermo, porta lettori e spettatori in profondità nelle vite di questi personaggi e più che mai abbiamo bisogno di queste storie e ci sentiamo così connessi ai loro temi di amore, famiglia, difficoltà e resilienza. Siamo entusiasti di collaborare con lui, Theresa e il team della Universal per portare altre epiche storie d'amore al pubblico".

Sparks ha invece dichiarato: "Un autore non potrebbe chiedere partner di produzione migliori di Anonymous Content, il cui gusto e la cui storia nel realizzare film e programmi televisivi pluripremiati sono indiscussi. Inoltre, è sempre stato il mio sogno avere i miei adattamenti cinematografici alla Universal Pictures: sono davvero il gold standard, famosi per i loro drammi di alta qualità di ogni tipo. Per quanto riguarda i dirigenti di lunga data Donna Langley e Peter Cramer, la loro classe, la loro reputazione e il loro successo parlano da soli".