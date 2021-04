Niccolò Ammaniti in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sarà Niccolò Ammaniti l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, il regista sarà pronto a fare un tuffo, ancora una volta, nel misterioso mondo di Anna.

Anna: una foto della serie Sky Original

Arrivata su SKY da meno di una settimana (già completamente disponibile on demand, anche in streaming su NOW, e in onda il venerdì sera su Sky Atlantic), Anna è diventata in pochissimi giorni la serie di cui tutti parlano (qui la nostra recensione).

La storia non è nuova per i tantissimi fan dell'Ammaniti scrittore (Anna è infatti il romanzo pubblicato nel 2015) ma è fuori da ogni dubbio che la forma "per immagini" della serie televisiva abbia donato a questo racconto, nato da un "pensiero puramente biologico-comportamentale", una potenza dirompente.

Anna: Niccolò Ammaniti sul set della serie Sky Original

Anna, una fiaba distopica che segue il viaggio della giovane protagonista fra le rovine della civiltà che fu, in cerca di un futuro possibile, è anche un'opera che "appartiene" completamente a Niccolò Ammaniti, non soltanto ideatore e co-sceneggiatore (insieme a Francesca Manieri).

Se Il Miracolo, la serie Sky Original presentata nel 2018 e acclamata da pubblico e critica, aveva "battezzato" il passaggio di Ammaniti dalla scrittura alla macchina da presa (l'esperienza alla regia era stata però condivisa con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini nel corso degli 8 episodi), è proprio con il nuovo lavoro che questo percorso giunge a maturazione e trasforma l'artista romano in regista di tutte e 6 le puntate.

Anna diventa così quello che in effetti potremmo definire il primo franchise firmato al 100% da Niccolò Ammaniti, che ne svelerà segreti e curiosità nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00, in compagnia di Valentina.