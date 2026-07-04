Influencer 2, stasera su Rai 4: trama cast e curiosità del thriller

Questa sera, sabato 4 luglio alle ore 21:20, Rai 4 trasmette in prima visione assoluta Influencer 2 (distribuito internazionalmente con il titolo Influencers). Diretto ancora una volta dal regista Kurtis David Harder, il film è il sequel diretto dell'acclamato thriller Influencer - L'isola delle illusioni. La trama riparte esattamente dal mondo patinato ma effimero dei social network, dove dietro filtri perfetti e finzioni digitali si nasconde la letale e imprevedibile psicopatica CW.

Cosa succede nel film: la trama di Influencer 2

Dopo essere riuscita a far perdere le sue tracce in Thailandia, la misteriosa serial killer CW cerca di rifarsi una vita e si sposta verso una delle mete più esclusive del turismo europeo: il sud della Francia. Qui convive con la sua nuova ragazza, Diane, con la quale sta per festeggiare il primo anniversario. L'equilibrio precario crolla rapidamente quando la coppia viene cacciata dall'hotel e costretta a ripiegare su una sistemazione decisamente meno lussuosa.

La situazione precipita a causa dell'invadenza di Charlotte, una ricca influencer britannica e amica di Diane, che non lascia mai un momento di intimità alla coppia. Irritata dall'esibizionismo vuoto di Charlotte e intrappolata dai suoi stessi istinti, CW vede riaccendersi la sua furia omicida, precipitando di nuovo in una spirale di violenza, delitti e furti d'identità. Nel frattempo, Madison - l'influencer sopravvissuta ai drammatici eventi del primo capitolo - si mette attivamente sulle tracce di CW per trovarla e riabilitare definitivamente il proprio nome.

Georgina Campbell in Influencers

Il cast e le curiosità sul thriller social

Il sequel espande l'universo visivo del primo capitolo, muovendosi tra panorami mozzafiato e atmosfere cupe. Ecco i dettagli principali sulla produzione e sugli attori: L'attrice canadese Cassandra Naud torna a vestire i panni dell'inquietante CW.

Accanto a lei ritorna Emily Tennant nel ruolo di Madison White. Tra i nuovi ingressi spicca Georgina Campbell (già nota al pubblico horror per il film Barbarian) che interpreta l'influencer Charlotte, insieme a Lisa Delamar nei panni di Diane.

A differenza delle spiagge tropicali del capostipite, la produzione si è spostata in Europa. Le riprese si sono svolte nel corso di quattro mesi toccando splendide zone della Francia meridionale, oltre a Bali e al Canada. Il regista Kurtis David Harder ha girato gran parte delle scene all'estero sfruttando una troupe "minimal" composta da sole 15 persone, per mantenere il massimo riserbo sui colpi di scena della trama e dare un taglio più intimo al set.

Dove vedere Influencer 2 in tv e in streaming

Il film andrà in onda stasera, sabato 4 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Influencer 2 sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove è disponibile anche il capostipite Influencer.