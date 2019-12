Next Goal Wins: Michael Fassbender nella prima foto dal set

Next Goal Wins è il prossimo film diretto da Taika Waititi e la prima foto dal set ritrae l'attore Michael Fassbender nel ruolo dell'allenatore di calcio Thomas Rongen.

L'immagine è stata condivisa online dal giornalista Kyle Buchanan, del New York Times, e ritrae la star sul campo, mentre dà delle indicazioni ai giocatori della sua squadra.

Next Goal Wins porterà sul grande schermo il racconto della nazionale di calcio delle isole Samoa che, da sempre perdenti, cercano di modificare il proprio destino e provano a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014.

Nel ruolo del protagonista del nuovo lungometraggio di Taika Waititi ci sarà Michael Fassbender che sarà un allenatore dai metodi non convenzionali che riceve il compito di aiutare il team di perdenti. Nel cast anche Elisabeth Moss e l'attore emergente Kaimana che avrà il ruolo di Jaiyah Saelua, un membro della squadra e primo calciatore di genere non-binario a gareggiare durante la Coppa del Mondo di calcio maschile. Kaimana si identifica utilizzando il termine fa'afafine, che nella cultura samoana viene utilizzato per fare riferimento a un terzo genere che non è maschile e nemmeno femminile. Waititi ha sottolineato che era essenziale trovare un interprete non-binario per il ruolo: "Non avremmo potuto avvicinarci al personaggio in nessun altro modo".

Il film si ispira inoltre al documentario Next Goal Wins diretto da Mike Brett e Steve Jamison.