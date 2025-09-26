New Panty & Stocking With Garterbelt, l'ultimo anime di Studio Trigger viene rinnovato per un'altra stagione

Il ritorno di New Panty & Stocking With Garterbelt è il segnale di come Studio Trigger sappia reinventare il proprio repertorio: dopo anni di attesa e un revival inatteso, le due sorelle tornano più scatenate che mai.

Studio Trigger conferma il ritorno di New Panty & Stocking With Garterbelt con una nuova stagione, dopo il sorprendente revival del 2025. Le "sorelle cadute" continuano la loro battaglia surreale a Daten City, tra caos, comicità estrema e atmosfere sovrannaturali.

New Panty & Stocking With Garterbelt: le sorelle cadute tornano in azione

Quando nel 2010 debuttò Panty & Stocking With Garterbelt, pochi avrebbero immaginato che, dopo oltre un decennio di silenzio, le due protagoniste sarebbero tornate a far parlare di sé. Eppure, il 2025 ha segnato il sorprendente ritorno della serie con una nuova stagione, accolta con entusiasmo da un pubblico che non aveva mai smesso di sperare. Ora Studio Trigger ha confermato ufficialmente la prosecuzione del progetto, annunciando una nuova stagione subito dopo il finale del revival, senza lasciare tempo ai fan di rimanere sospesi nell'incertezza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nonostante manchi ancora una finestra di uscita precisa, la notizia stessa basta a generare fermento. L'anime, oggi disponibile su Amazon Prime Video, riprende i toni iperbolici e dissacranti che lo hanno reso un piccolo cult. Trigger lo descrive come "un dramma umano, d'azione iper-folle, con protagoniste due sorelle angeliche scatenate in una corsa sfrenata".

Nella città immaginaria di Daten City - un limbo tra paradiso e inferno - gli spiriti maligni chiamati "Ghosts" si nutrono di desideri umani corrotti, e solo Panty e Stocking possono eliminarli, tra attacchi grotteschi e lampi di luce divina. La domanda che serpeggia nella narrazione è però ambigua: sono davvero messaggere di Dio o piuttosto agenti del Diavolo?

Studio Trigger, tra anarchia creativa e futuri distopici

Il marchio di fabbrica di Studio Trigger resta inconfondibile: energia esplosiva, azione esagerata e un'estetica che gioca con i codici dell'animazione per rovesciarli dall'interno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Con New Panty & Stocking With Garterbelt, lo studio non solo rispolvera una delle sue opere più eccentriche, ma dimostra anche di saperla riportare al centro del dibattito pop. L'anime infatti non si limita a ripetere la formula originale, ma ne estremizza i tratti, facendo della comicità irriverente e della violenza sopra le righe una cifra stilistica.

Parallelamente, Trigger continua ad ampliare il proprio raggio creativo. Durante l'Anime Expo è stato confermato che lo studio collaborerà nuovamente con Netflix per un seguito di Cyberpunk: Edgerunners. Ambientato ancora una volta a Night City, il nuovo progetto non vedrà il ritorno di David, il protagonista della prima stagione, ma introdurrà invece nuovi personaggi destinati a esplorare il lato oscuro del futuro distopico immaginato da CD Projekt Red.

Se Panty & Stocking incarna il lato più anarchico e satirico della casa di produzione, Cyberpunk mostra la sua capacità di muoversi tra atmosfere cupe e visioni futuristiche. In entrambi i casi, Trigger conferma di avere un talento raro: trasformare ogni progetto in un laboratorio di stile e identità narrativa.