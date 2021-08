Nevermind, il bambino sulla cover dell'album fa causa ai Nirvana: ecco perché

Spencer Elden, l'ormai ex bambino che da trent'anni vediamo sulla storica cover di Nevermind dei Nirvana, ha fatto causa alla band di Kurt Cobain, accusandoli di averlo reso protagonista di un'immagine pedopornografica e di non aver impedito che venisse sfruttato sessualmente.

Nonostante una carriera decisamente breve, iniziata nel 1987 e conclusasi nel 1994, anno della tragica scomparsa di Kurt Cobain, i Nirvana sono riusciti a lasciare un segno indelebile nella storia della musica, anche grazie a singoli immortali come Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e About A Girl. Come ogni leggenda musicale che si rispetti, anche le cover degli album rimangono nell'immaginario comune: tra quelle dei Nirvana, la più popolare è senza dubbio quella di Nevermind, con il bambino nudo in una piscina di Pasadena, in California, ed una banconota da un dollaro.

Ebbene, a distanza di trent'anni esatti dalla pubblicazione dell'album in questione, proprio quel bambino, divenuto ormai adulto, ha scelto di fare causa ai Nirvana, definendo pedopornografica l'immagine che lo ritrae. Ricordiamo che all'epoca i genitori di Spencer Elden, questo il suo nome, ricevettero 200 dollari per questo primo "lavoro" di loro figlio. La Geffen Records, l'etichetta discografica dei Nirvana, volevano censurare le parti intime del bambino ma, a quanto pare, fu proprio Kurt Cobain ad opporsi. Il frontman disse addirittura che al massimo avrebbe potuto accettare un adesivo con scritto "se ti senti offeso da questa cosa probabilmente sei un pedofilo represso".

Secondo una nuova causa federale, ottenuta da TMZ, Elden afferma che non poteva acconsentire all'uso della sua immagine sulla copertina dell'album, perché era solo un bambino di 4 mesi, e dice che in realtà nemmeno i tutori avevano acconsentito. L'uomo afferma infatti che la band aveva promesso di coprire i suoi genitali con un adesivo, ma questo non è mai stato incorporato sulla copertina dell'album. Secondo i documenti raccolti finora, Elden afferma che Kurt, Dave Grohl e il resto della band non sono riusciti a proteggerlo e ad impedirgli di essere sfruttato sessualmente. A quanto pare, Elden vuole che ciascun membro della band (nel caso di Cobin i rappresentanti della sua eredità) sborsi almeno 150.000 dollari.