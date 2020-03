Netflix, gli utenti consigliano sui social i film da guardare in quarantena

Gli utenti di Netflix stanno ricorrendo a Twitter per consigliare i film da guardare in quarantena, specialmente ora che siamo tutti - chi più, chi meno - chiusi in casa.

La quarantena ci divide, ma ci unisce anche tutti... tramite social media. È su Twitter che è nata una nuova challenge #FilmAFriend, grazie alla quale difficilmente rimarremo senza film da vedere.

Gli abbonati del servizio streaming scelgono infatti tre pellicole da consigliare al resto del Twitterverse, taggando però altre tre persone nel post, così da assicurare il proseguimento della sfida.

Tra i titoli più gettonati sembrano esserci anche Dolemite is My Name, con Eddie Murphy, 20th Century Women con Annette Bening, Elle Fanning e Greta Gerwig, Her, con Joaquin Phoenix e il documentario premiato anche al Sundance Film Festival, Paris is Burning.

Three films to watch on Netflix:



PARIS IS BURNING

THE INVITATION

20th CENTURY WOMEN



tagging @TomiLaffly @kimbermyers @Carlos_Film https://t.co/o57mouoZ9P — Katie Walsh (@katiewalshstx) March 19, 2020

All'iniziativa stanno partecipando anche critici cinematografici e giornalisti come Katie Walsh del Los Angeles Times o Matt Goldberg di Collider.

E voi, che film scegliereste da consigliare agli altri?