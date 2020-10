Netflix e Ubisoft, non solo Assassin's Creed: tutti i progetti in arrivo tratti dai videogiochi

Netflix ha condiviso su Twitter un riepilogo relativo ai videogiochi Ubisoft che saranno adattati, sotto forma di serie tv o di film, per la piattaforma streaming. Il post social arriva a distanza di pochi giorni dall'annuncio di più progetti seriali tratti da Assassin's Creed.

On prépare déjà :



- Un film The Division

- Un film Beyond Good & Evil

- Une série d’animation Splinter Cell

- Une série en live-action Assassin’s Creed

- Une série en live-action + une série d’animation Resident Evil

- Un anime Cyberpunk 2077

- Une série d’animation Cuphead — Netflix France (@NetflixFR) October 30, 2020

A quanto pare, lo streamer non ha alcuna intenzione di bloccare la propria vena creativa legata all'universo videoludico. Giusto per fare un attimo di chiarezza, nelle scorse ore l'account ufficiale di Netflix Francia ha riepilogato quali sono progetti che in futuro vedranno alcuni celebri videogiochi Ubisoft trasformarsi in un film o in una serie tv.

L'account Netflix ha quindi riportato la seguente lista:

Un film di The Division

Un film Beyond Good & Evil

Una serie animata di Splinter Cell

Una serie live-action di Assassin's Creed

Una serie live-action + una serie animata di Resident Evil

Un anime Cyberpunk 2077

Una serie di animazioni di Cuphead

Insomma, un buon numero di progetti in fase di sviluppo che adatteranno sullo schermo alcuni dei videogiochi più amati. Per quanto riguarda la serie tv di Cyberpunk 2077, l'annuncio risale a fine giugno quando, in occasione dell'evento Night City Wire, è stato reso noto il progetto relativo all'attesissimo videogioco, la cui uscita è stata di nuovo rimandata al mese di dicembre. In questo caso si tratterà di una serie animata che nasce dalla collaborazione tra Netflix e Trigger e che sarebbe pronta per esordire nel catalogo streaming nel 2022.

La prima serie tv di Assassin's Creed, invece, costituirà un live-action prodotto da Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television. Riguardo il film di The Division, sappiamo che vedrà protagonista la coppia composta da Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, con la regia che sarà invece affidata a David Leitch. Il celebre videogioco Splinter Cell si baserà su una sceneggiatura firmata da Derek Kolstad, già molto conosciuto per aver scritto i film di John Wick. Spostando l'attenzione su Beyond Good & Evil, invece, sappiamo che l'adattamento sarà diretto da Rob Letterman, già regista di Detective Pikachu e del film di Piccoli Brividi. Non si conoscono invece i dettagli relativi alla serie tv di Resident Evil, il videogioco creato da Capcom che, dopo essere stato al centro di una lunga e fortunata saga cinematografica con Milla Jovovich, inizierà una nuova avventura sul piccolo schermo. Cuphead, infine, è già divenuta una serie animata, The Cuphead Show!, prodotta da Dave Wasson e Cosmo Serguson, di cui però non si conosce ancora la data di uscita su Netflix.