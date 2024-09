Netflix, Ted Sarandos: "Le uscite al cinema sono un modo inefficiente di distribuire film da 200 milioni"

Netflix ha sottolineato nuovamente il proprio disinteresse a distribuire i film nelle sale cinematografiche, soprattutto dopo esperienze non particolarmente redditizie come quella con Glass Onion. Ora che Scott Stuber è fuori dai giochi e determinato a produrre film per il cinema, Netflix può tornare a fare ciò che preferisce, ovvero creare successi per lo streaming.

A ribadire il concetto è stato Ted Sarandos, CEO di Netflix, che ha respinto qualsiasi tipo di difesa per la distribuzione cinematografica e per l'iter distributivo che solitamente si mette in moto a Hollywood. Per alcuni film, secondo Sarandos, la distribuzione in sala non è affatto la scelta migliore.

Meglio in streaming

"È una caratteristica unica di Netflix avere un pubblico sufficientemente ampio. Possiamo investire in modo unico 200 milioni di dollari su un film e avere un pubblico sufficiente per metterlo direttamente su Netflix, senza dover cercare di recuperare parte dei ricavi nelle sale, che penso sia un modo piuttosto inefficiente di distribuire alcuni film" ha spiegato Sarandos alla Royal Television Society's London Convention.

Daniel Craig in Glass Onion - Knives Out

Ted Sarandos si riferisce ad alcuni film ma ci sono titoli come Super Mario Bros. - Il Film che ha continuato a mietere successo in streaming grazie al grande successo riscontrato nelle sale. Ci sono film che invece funzionano meglio come esclusive per lo streaming, come ad esempio ha sperimentato Apple con Argylle.

Secondo Sarandos, nessuno studio di Hollywood può accontentarsi dello status quo:"Se ti ritrovi a proteggere il business, sei praticamente morto. Al pubblico non importa nulla delle finestre temporali [il periodo di tempo in cui il film rimane in sala prima di passare allo streaming]. Non ne parlano mai durante la cena". Ted Sarandos ha ringraziato il pubblico britannico per essere stato il catalizzatore di alcuni dei più grandi successi di Netflix.

In particolare, The Crown, Baby Reindeer, Supacell e The Gentlemen. Il CEO di Netflix ha però sottolineato come il dibattito sulla veridicità o meno della storia di Baby Reindeer così come la causa legale in corso contro la serie sono situazioni che sono avvenute solo nel Regno Unito e non nel resto del mondo.