Netflix sta cercando di acquisire Cime tempestose di Emerald Fennell per 150 milioni di dollari

A luglio Emerald Fennell aveva annunciato che il suo prossimo film sarebbe stato un adattamento del romanzo classico di Emily Brontë Cime tempestose. Margot Robbie e Jacob Elordi saranno i protagonisti dell'adattamento. La Robbie interpreterà Catherine Earnshaw, mentre Elordi sarà Heathcliff. Fennell scriverà, dirigerà e produrrà.

Uno scontro di volontà

Secondo Matt Belloni di Puck, si è scatenata una guerra di offerte per acquistare il film di Fennell. Si è arrivati al punto che Netflix sta offrendo 150 milioni di dollari per accaparrarsi "Cime tempestose". C'è solo un problema: Fennell e Robbie vogliono un lancio nelle sale.

Dan Lin, il nuovo capo dell'unità cinematografica di Netflix, si rifiuta di cedere. Lin afferma che l'offerta di 150 milioni di dollari è "di gran lunga superiore a quella di altri offerenti" e che Fennell sarebbe fortunata se riuscisse a ottenere altrove una frazione di quel denaro. Non ha torto, ma Fennell/Robbie temono che il loro film si perda nel panorama culturale con il lancio di Netflix.

Bela Bajaria, chief content officer di Netflix, ha già affermato che le uscite nelle sale cinematografiche non sono il modello perseguito dallo streamer, facendo eco al suo capo, il co-amministratore delegato Ted Sarandos. Giovedì, nel corso di una conferenza, Bajaria ha dichiarato: "Siamo in un settore diverso".

Saltburn: Jacob Elordi e Barry Keoghan

Fennell accetterà l'offerta? Chi lo sa. 150 milioni di dollari è sicuramente una cifra enorme da rifiutare e la regista ha già visto i vantaggi dell'uscita in streaming con il suo ultimo film, Saltburn, che è diventato un fenomeno virale grazie al pubblico che lo ha scoperto sulla piattaforma Prime di Amazon.

L'adattamento di Cime tempestose della Fennell è attualmente in fase di pre-produzione e si sta preparando per le riprese nel Regno Unito nel 2025. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, compreso se si tratterà di un adattamento moderno del romanzo della Brontë. Il fatto che Netflix abbia offerto così tanto denaro per acquistarlo significa che vede del potenziale nella sceneggiatura, e senza dubbio sta cercando di fare alla Fennell un'offerta così esorbitante che sarebbe molto difficile per lei rifiutare.