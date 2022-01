Netflix rilascerà oltre 20 drammi e film coreani nel 2022

Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer promozionale in cui vengono mostrati in anteprima oltre 20 nuovi drammi e film coreani che arriveranno sulla piattaforma nel 20220.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer promozionale che mostra oltre 20 dei suoi prossimi drammi e film coreani, in arrivo nel 2022. Il gigante dello streaming ha presentato in anteprima oltre 20 nuovi titoli coreani, tra i quali figura anche l'attesissima serie apocalittica di zombi All Of Us Are Dead, che sarà la prima a debuttare il 28 gennaio.

Twenty Five Twenty One, con Kim Tae Ri e Nam Joo Hyuk, sarà invece una nuova serie poliziesca sugli UFO Glitch con Jeon Yeo Been. Un'altro grande annuncio è stato il teaser trailer di Money Heist: Korea - Joint Economic Area, il remake sudcoreano della serie spagnola La casa di carta.

Park Hee Soon, la protagonista di My Name, reciterà nella serie poliziesca A Model Family con Jung Woo, mentre Jeon Mi Do di Hospital Playlist apparirà in Thirty-Nine insieme a Son Ye Jin, star di Crash Landing on You. Per quanto riguarda i titoli dedicati al romanticismo è in arrivo anche A Business Proposal (Ahn Hyo Seop e Kim Se Jeong), basato sul popolare webtoon.

Yoo Ah In, la star di Hellbound, reciterà nel film d'azione Seoul Vibe, ambientato nel 1988 durante le Olimpiadi a Seoul. Tra gli altri film che fanno parte della lista dei nuovi progetti sudcoreani di Netflix figurano anche Love and Leashes con Seohyun delle Girls' Generation, Carter, 20th Century Girl (con Kim Yoo Jung) e Yaksha: Ruthless Operations.