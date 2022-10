Netflix e Prime Video separati solo dall'1% di quote di mercato nel terzo trimestre del 2022

Just Watch ha condiviso la nuova analisi delle quote di mercato dello streaming in Italia, svelando un testa a testa tra Netflix e Amazon Prime Video.

Il terzo trimestre ha portato a un testa a testa in Italia tra Netflix e Prime Video per quanto riguarda le quote di mercato.

I dati condivisi da JustWatch riguardanti la situazione nella nostra nazione rivelano così quali servizi sono in crescita e chi sta ottenendo i risultati migliori.

L'analisi dei dati del terzo trimestre 2022 rivela così che Netflix e Perime Video sono separati solo dall'esiguo margine dell'1%, con il 28% e il 17%.

Disney+, che rimane alle spalle degli avversari, riesce però ad avere più azioni (il 17%) rispetto a Now TV, TimVision, Sky Go, Infinity e Paramount+ messi insieme (16%).

La crescita di Disney+ si è inoltre dimostrata costante durante l'anno, con un aumento del 3%. Paramount+, l'ultima arrivata sul mercato, debutta con un positivo +2% di azioni nel primo mese dal debutto.

Netflix e altre realtà come TimVision, Infinity e Sky Go hanno invece subito un -1% entro settembre.