Netflix e Prime Video, nel terzo trimestre del 2023, rimangono leader del mercato dello streaming in Italia

I dati rilevati da JustWatch nel terzo trimestre del 2023 confermano Netflix come leader del mercato dello streaming in Italia.

Netflix continua a mantenere il dominio sul mercato dei servizi in streaming in Italia anche nel terzo trimestre del 2023. I dati di JustWatch mostrano, infatti, che la piattaforma si mantiene leader del settore, tenendosi alle spalle la proposta targata Amazon.

I dati fino a settembre

Nel periodo di tempo compreso tra l'1 luglio e il 30 settembre, in Italia Netflix ha registrato il 30% del mercato, con un leggero aumento dell'1% rispetto al trimestre precedente. Alle sue spalle si posiziona Prime Video, con una percentuale del 27%.

Al terzo posto c'è ancora una volta Disney+ che raggiunge quota 18%, con nove punti percentuali di distanza dal servizio di Amazon.

NOW non va oltre la quarta posizione, rimanendo al 6%, cifra di tre volte inferiore alla piattaforma della Disney.

Paramount+ arriva al 5%, mentre Infinity si ferma al 4%, e TimVision e Sky Go sono affiancate al 2% di quota di mercato.

I dati del trimestre

Nel terzo trimestre si sono registrati pochi cambiamenti nelle percentuali di quote di mercato delle varie piattaforme di streaming.

Netflix e Infinity ottengono un +1%, mentre Paramount+ e Disney+ subiscono un -1%.

Ecco il grafico di JustWatch che mostra le variazioni avvenute nel corso di questo 2023 fino al 30 settembre.