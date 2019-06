Netflix: prezzo degli abbonamenti in Italia appena aumentato

Subito dopo il ripristino del periodo di prova gratuito, Netflix ha annunciato l'aumento del prezzo degli abbonamenti anche in Italia, ma non riguarderà tutti: ecco i dettagli.

Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti anche in Italia. Era solo questione di tempo, d'altronde, prima che la campagna di aumenti progressivi, cominciata diversi mesi fa dagli Stati Uniti, arrivasse anche nel nostro Paese.

La cattiva notizia per gli abbonati Netflix è arrivata a poche ore da un annuncio decisamente più lieto che riguardava il ripristino del periodo di prova gratuito, seppur di durata variabile (dunque non necessariamente di un mese, come fino allo scorso aprile). Ci sono le dovute distinzioni da fare, però: l'abbonamento base non cambierà di una virgola, il suo costo è di 7,99 euro al mese fin dal 2015, anno dell'arrivo di Netflix in Italia, e tale resterà. Diverso invece il caso degli altri due abbonamenti previsti dalla piattaforma.

Il piano 2S passerà dai 10,99 soliti agli 11,99 nell'immediato futuro, mentre il rincaro più evidente riguarderà il piano 4S che costerà ben 2 euro in più: si passerà dai soliti 13,99 ai 15,99 euro al mese. Naturalmente i cambiamenti riguarderanno immediatamente i nuovi iscritti, se il vostro abbonamento a Netflix ha ormai compiuto qualche anno invece sarete avvisati con un mese d'anticipo via email, il che vi consentirà di accettare il nuovo tariffario, di cambiare il vostro piano o, all'occorrenza, di disdire l'abbonamento.

All'aumento dei prezzi non corrisponderà una variazione nell'offerta dei singoli pacchetti: il piano base continuerà a includere contenuti non in alta definizione e visualizzabili su un dispositivo alla volta. Il piano 2S includerà come sempre contenuti in FullHD da visualizzare su un massimo di due dispositivi per volta, il 4S avrà ancora contenuti in qualità UltraHD consultabili su 4 dispositivi per volta.