Netflix potrebbe abbandonare il binge watching e scegliere una distribuzione a cadenza settimanale

Secondo alcune indiscrezioni, Netflix starebbe valutando la possibilità di distribuire gli episodi a cadenza settimanale come la concorrenza.

Netflix potrebbe, per alcuni titoli, rinunciare al modello tradizionale legato al binge watching, adottando una distribuzione settimanale degli episodi. La notizia emersa online negli ultimi giorni non è stata ancora confermata e bisognerà attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato.

Reed Hastings, CEO di Netflix, sarebbe interessato a cambiare la sua strategia per poter mantenere più a lungo l'interesse dei suoi utenti. La piattaforma potrebbe così seguire l'esempio di Disney+, HBO Max e Prime Video i cui contenuti arrivano settimanalmente sugli schermi. Alla base di questa scelta ci sarebbe la necessità di non perdere l'attenzione degli spettatori e ottenere una presenza maggiore sui social media.

I dati ottenuti suddividendo la distribuzione degli episodi di Stranger Things 4 e dell'ultima di stagione di Ozark sembrano sostenere l'idea di modificare la distribuzione delle serie. Su Netflix alcune docuserie, dei reality e dei talk show arrivano già settimanalmente in streaming.

Non resta quindi che attendere per capire se il binge watching è destinato a essere abbandonato o resterà uno degli elementi che contraddistinguono Netflix.