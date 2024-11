Netflix: perquisiti gli uffici in Olanda e Francia nell'ambito di un'indagine per frode fiscale

Gli investigatori hanno perquisito gli uffici di Netflix, aprendo un nuovo fascicolo in Francia e nei Paesi Bassi nell'ambito di un'indagine preliminare per frodi fiscali, ha dichiarato una fonte giudiziaria francese.

L'indagine francese, condotta dal Parquet National Financier (PNF) - un'unità speciale per il perseguimento dei crimini finanziari nota per perseguire indagini sui colletti bianchi ad alto rischio che spesso coinvolgono grandi aziende internazionali - è stata aperta nel novembre 2022.

"Stiamo collaborando con le autorità francesi, dove Netflix contribuisce in modo significativo all'economia locale, e rispettiamo le leggi e i regolamenti fiscali in tutti i Paesi in cui operiamo", ha dichiarato a Reuters un portavoce di Netflix.

Gli investigatori specializzati in crimini finanziari e corruzione hanno fatto irruzione negli uffici della società nel centro di Parigi martedì mattina. Le autorità olandesi stavano contemporaneamente perquisendo la sede europea della società ad Amsterdam, ha dichiarato la fonte giudiziaria francese.

"La cooperazione tra le autorità francesi e olandesi è in corso da molti mesi nell'ambito di questo procedimento", ha dichiarato la fonte francese. L'ufficio del procuratore olandese per i crimini finanziari ha rifiutato di commentare e ha rimandato le domande al PNF. Un'indagine preliminare in Francia non implica accuse penali e non porta necessariamente a un processo. Non è stato immediatamente chiaro il motivo dell'indagine.

Il sito web di notizie La Lettre ha riportato lo scorso anno che la filiale francese di Netflix è stata oggetto di esame da parte delle autorità fiscali per il basso fatturato dichiarato, che secondo l'azienda era in contrasto con il numero di utenti paganti nel Paese. Tra il 2019 e il 2020, Netflix Services France ha pagato meno di 1 milione di euro in tasse societarie, coinvolgendo un'unità separata registrata nei Paesi Bassi, ha dichiarato La Lettre, aggiungendo che la società ha interrotto questa pratica nel 2021.