Netflix non collaborerà con Apple sul nuovo servizio streaming!

Apple sta preparando un grosso annuncio per raccontare il suo nuovo grande servizio streaming, probabilmente settimana prossima. Ci sono tantissimi dubbi riguardo questo progetto, ma oggi siamo certi di una cosa: Netflix non farà parte del servizio, in alcun modo.

Il CEO di Netflix Reed Hastings ha confermato che la compagnia non venderà materiali e iscrizioni al suo video service attraverso l'hub di Apple, cosa che per esempio Amazon fa per vendere iscrizioni ai canali HBO e Showtime:

"Apple è una grande compagnia, ma noi vogliamo che gli utenti guardino i nostri show sui nostri servizi."

Non sembra una novità per gli appassionati, visto che le strade di Apple e Netflix sono sempre state piuttosto distanti. Nel 2016 quando Apple ha lanciato una nuova app TV, il servizio streaming non ha mai preso parte al progetto e l'altro anno Apple ha smesso di vendere abbonamenti attraverso l'Apple Store. Hastings ha dichiarato, inoltre, che la nascita di nuova competizione - Apple, Disney e AT&T's WarnerMedia - "è ottimo per Netflix, per i suoi consumatori e per i creatori di contenuti originali. Queste sono grandi e ricche compagnie, ma si dà il meglio quando ci sono ottimi competitor."

Intanto in Italia c'è molto fermento attorno a Netflix, visto che in futur ci potrebbe essere un lieve aumento dei prezzi. Alcuni utenti hanno infatti segnalato che nella schermata per la prova gratis di 30 giorni, le quote da versare sarebbero le seguenti: Base a 8.99 euro con un aumento di 1 euro rispetto agli attuali 7.99, Standard passerebbe da 10.99 a 12.99 e Premium da 13.99 a 16.99. Le cifre apparse non sono però sempre le stesse e altre persone hanno riportato un aumento del costo mensile di 2 euro per quanto riguarda il piano Base, 3 per quello Standard e 4 per Premium.