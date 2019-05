Netflix e le Elezioni Europee 2019: l'invito al voto è "seriale"

Domani in Italia si vota per le Elezioni Europee 2019 e anche Netflix ha voluto lanciare un appello ai suoi utenti, invitandoli a votare perché la nuova stagione ci metterà un bel po' ad arrivare.

Il servizio streaming sta avendo un successo incredibile, con circa 150 milioni di account registrati, di cui quasi 9 solo in Italia. Ed è proprio a questa grande fetta di popolazione nostrana che Netflix si rivolge con un post su Twitter e Facebook, in cui si consiglia di andare a votare domani 26 maggio in occasione delle discusse Elezioni Europee 2019. La nuova serie pubblicizzata si chiama proprio Elezioni Europee e la nuova stagione, però, sarà un lavoro lungo e faticoso, visto che ci metterà 5 anni ad arrivare, secondo l'ironico post:

I social media manager di Netflix Italia sono molto attenti all'attualità, basta pensare all'esilarante post che hanno rilasciato in occasione del caso di gossip dell'anno, quello del mistero Pamela Prati - Mark Caltagirone, chiamato dai fan Pratiful.

Netflix si è superata in quell'occasione, postando una finta schermata di introduzione alla nuova serie, con tanto di immagine promo, trama ("Nel 2019 un uomo senza volto innesca una serie di reazioni a catena tra intrecci familiari, misteri e matrimoni naufragati"), titolo del pilot ("Segreti") e cast: Pamela Prati, Mark Caltagirone e l'immancabile Barbara D'Urso. Che è stata anche la sola a rispondere alla "chiamata" della piattaforma streaming, ritwittando sul proprio profilo l'esilarante trovata di Netflix.