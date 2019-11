Netflix down in Italia: lo streaming ha dato problemi

Netflix ha avuto qualche problema tecnico nella giornata di oggi in Italia: migliaia di utenti in tutto il mondo si sono trovati alle prese con un messaggio di errore che rendeva impossibile accedere ai contenuti della piattaforma.

Poche ore fa, anche in Italia, si sono verificate delle interruzioni nel servizio quando gli utenti si sono trovati alle prese con un codice di errore inusuale: M7111-1935-107016. Dopo le numerose segnalazioni, Netflix ha risposto via Twitter dichiarando: "Siamo dispiaciuti del fatto che alcuni dei nostri membri non siano stati in grado di usare Netflix per un paio di ore. Il problema ora è stato risolto. Ci scusiamo per l'inconveniente".

Tra i paesi coinvolti dal problema c'erano anche Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Cina e Paesi Bassi e l'impossibilità ad accedere ai contenuti in streaming coinvolgeva tutti i device. Il 74&% degli utenti avevano dichiarato di aver qualche difficoltà con la qualità dei video, il 20% non rilevava la connessione e il 4% faticava a fare il log-in. Sui social media i responsabili del servizio hanno risposto alle tante domande dei propri utilizzatori suggerendo di provare ad accedere in un momento successivo e scusandosi per i disagi causati.