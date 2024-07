Netflix ottiene i diritti di RIP, il nuovo film con star Matt Damon e Ben Affleck

Netflix ha ottenuto i diritti del thriller RIP con star Matt Damon e Ben Affleck, film che verrà diretto da Joe Carnahan. Alcune settimane fa il progetto era stato presentato ai potenziali produttori, in collaborazione con la Equity delle due star di Hollywood che insieme hanno compiuto i primi passi nel cinema e ottenuto numerosi successi e riconoscimenti, e distributori.

I primi dettagli di RIP

Joe Carnahan sarà impegnato come regista e sceneggiatore del lungometraggio di cui non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama.

RIP sarà il prossimo progetto di Equity, fondata nella primavera 2023 da Matt Damon e Ben Affleck dopo Air, il documentario The Greatest Love Story Never Told, Small Things Like These, The Instigators che arriverà sugli schermi nel mese di agosto e Unstoppable, realizzato per Amazon MGM Studios.

Carnahan ha già collaborato con Affleck in occasione di Smokin' Aces e l'attore ha ricevuto la sceneggiatura dopo che il suo amico e collega l'ha letta per primo, rimanendone conquistato.

Damon e Affleck agli Oscar

Matt e Ben sembra avessero deciso di collaborare nuovamente in occasione di Animals, ma le riprese di The Accountant 2 sono proseguite più a lungo rispetto a quanto previsto, costringendo i due amici a cambiare i propri programmi.

I due, che hanno vinto giovanissimi il premio Oscar grazie alla sceneggiatura di Good Will Hunting - Genio ribelle, sembra saranno impegnati sul set del nuovo thriller a partire dall'autunno.

Il coinvolgimento di Netflix sembra comunque dare sicurezza alla produzione che potrà contare su un partner importante per la distribuzione a livello internazionale del thriller, di cui non è ancora stato svelato il cast completo.