Netflix scommette sul "Dio del Manga": arriva The Ribbon Hero, il film ispirato a Osamu Tezuka

Il colosso dello streaming ha annunciato il debutto di un nuovo lungometraggio fantasy tratto da Princess Knight, capolavoro di Osamu Tezuka, promettendo di riportare in auge l'eredità del pioniere che ha inventato lo stile moderno dell'animazione giapponese.

Il mondo dell'animazione deve quasi tutto a un solo uomo, e Netflix ha deciso che è giunto il momento di rendergli omaggio con un progetto ambizioso. Parliamo di Osamu Tezuka, una figura talmente imponente da essere venerata come il "Dio del Manga" o il "Padre degli Anime". Con oltre 700 titoli all'attivo, il suo archivio è una miniera d'oro e lo streaming californiano ha deciso di pescare proprio lì, proponendo The Ribbon Hero.

Un tributo moderno tra estetica d'avanguardia e segreti di corte

Questo nuovo lungometraggio, atteso per il prossimo agosto, non si presenta come un banale adattamento fedele, quanto piuttosto come un'opera ispirata alle atmosfere di Princess Knight. La produzione è stata affidata a Twin Engine, lo studio che ha già fatto centro su Netflix con il recente successo di Cosmic Princess Kaguya, diventato un autentico blockbuster nelle sale nipponiche.

Al momento i dettagli sono centellinati: abbiamo un sito ufficiale e una prima immagine promozionale, ma l'hype è già alle stelle. Chi conosce il materiale originale sa che ci muoviamo in un contesto fiabesco medievale dai toni agrodolci.

Durante una carriera durata oltre quarant'anni, Osamu Tezuka ha rivoluzionato il settore introducendo quel design dagli occhi grandi ormai iconico e layout dinamici che hanno influenzato chiunque, da Akira Toriyama di Dragon Ball a Naoki Urasawa di Monster. Se oggi guardiamo serie episodiche in TV, il merito è del suo Astro Boy, il primo vero cartone animato serializzato della storia giapponese.

La storia originale di Tezuka, pubblicata tra il 1962 e il 1966, ruotava attorno alla figura di Sapphire, una giovane principessa costretta a fingersi un principe per poter reclamare il trono, diritto negato alle donne nel suo regno.

La battaglia di Sapphire contro l'inganno e il potere

Vivere una bugia dal giorno della nascita non è certo una passeggiata, eppure la protagonista di questo racconto non ha alternative. Il re, suo padre, annunciò al popolo l'arrivo di un maschio per evitare che la corona finisse nelle mani sbagliate. L'antagonista principale è infatti il Duca Duralumon, un uomo descritto come l'incarnazione della malvagità, pronto a infliggere sofferenze indicibili ai cittadini pur di sedersi sul trono.

Nascondere la propria identità diventa quindi una missione di sopravvivenza collettiva prima che personale. Sapphire deve indossare una maschera quotidiana per bloccare l'ascesa di Duralumon, seguendo i desideri estremi di un padre disposto a tutto pur di proteggere il popolo.

The Ribbon Hero promette di riprendere questi temi d'identità e sacrificio, sfruttando quel comparto visivo magnetico che ha reso famose le ultime fatiche di Twin Engine. Nei prossimi mesi vedremo finalmente se questa nuova interpretazione saprà onorare il mito di colui che ha dato inizio a tutto.