Netflix cresce nel 2025: risultati trimestrali superiori alle attese e revisioni al rialzo

Nel secondo trimestre del 2025, Netflix batte le attese con un utile netto in forte aumento e una spinta significativa dal piano con pubblicità.

Netflix ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2025, sorprendendo positivamente gli analisti con numeri superiori alle previsioni. Il colosso dello streaming ha chiuso il periodo con ricavi pari a 11,08 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le stime di mercato si fermavano a 11,07 miliardi. Anche l'utile per azione ha superato le aspettative, raggiungendo quota 7,19 dollari, contro i 7,08 previsti, con un netto miglioramento rispetto ai 4,88 dollari dello stesso trimestre del 2024.

Utile netto e free cash flow in forte espansione

L'utile netto del trimestre si è attestato a 3,1 miliardi di dollari, in significativo aumento rispetto ai 2,1 miliardi registrati un anno prima. Parallelamente, il flusso di cassa libero è cresciuto del 91%, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari. Anche la liquidità generata dalle attività operative ha mostrato una solida performance, toccando i 2,4 miliardi, con un incremento dell'84% su base annua.

Squid Game: un'immagine della serie

Grazie ai risultati ottenuti, Netflix ha rivisto al rialzo le sue stime di fatturato per l'intero anno, portandole in un range compreso tra 44,8 e 45,2 miliardi di dollari. In precedenza, le previsioni si fermavano tra i 43,5 e i 44,5 miliardi. Secondo l'azienda, la crescita è alimentata da un buon andamento degli abbonamenti, dall'aumento dei prezzi e dal rafforzamento del comparto pubblicitario. I tassi di cambio favorevoli hanno inoltre contribuito a sostenere le entrate complessive.

Pubblicità e margine operativo

Il livello ad-supported continua a registrare un forte coinvolgimento. A maggio 2025, il piano con pubblicità ha raggiunto 94 milioni di utenti attivi mensili, contro i 70 milioni dello scorso novembre. Si stima che i ricavi pubblicitari per l'intero anno toccheranno i 3 miliardi di dollari. Il margine operativo si è attestato al 34,1%, in miglioramento rispetto al trimestre precedente, ma Netflix prevede un calo nella seconda metà dell'anno a causa di maggiori investimenti in contenuti e promozione.

Guardando avanti, Netflix stima per il terzo trimestre 2025 un fatturato di 11,53 miliardi di dollari e un utile per azione di 6,87 dollari. Nonostante i risultati positivi, il titolo ha registrato una lieve flessione dell'1% nelle contrattazioni after-hours.