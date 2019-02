Netflix: ecco il tenero corto gay di San Valentino!

Per celebrare la giornata di San Valentino, Netflix ha rilasciato un adorabile cortometraggio per i propri fan, schierandosi sempre dalla parte di ogni tipo di amore, etero o gay che sia. Protagonisti due giovani ragazzi che si innamorano in una luminosa e pittoresca Mumbai.

Nel cortometraggio i due ragazzi si incontrano nella metro indiana ed è subito colpo di fulmine. Vanno a cena insieme in un bel ristorante, vanno a una festa in costume vestiti da Mike ed Eleven di Stranger Things, si baciano, ballano, uno ruba gli spaghetti dal piatto dell'altro, e molti altri momenti adorabili. All'improvviso, la prima - dolce - crisi: uno dei due guarda un episodio di Stranger Things senza l'altro, ma sa come farsi perdonare. Ecco il video:

Il corto Netflix è stato diretto da Reema Sengupta, che ha dichiarato:

"Volevamo realizzare un film che avesse a cuore il messaggio e la sua rappresentazione. E anche Netflix era dello stesso parere! Ormai anche la stessa Netflix fa parte delle storie d'amore moderne. Una buona parte delle nostre relazioni di oggi sono fatte di momenti in cui ci si sdraia a guardare Netflix coi nostri fidanzati e fidanzate, discutendo sui vari telefilm, o il semplice 'Netflix and chill'. Ci abbiamo messo molto amore, e alla fine tutti quanti ci siamo sentiti più vicini l'un l'altro. Mentre giravamo, riuscivamo a sentire l'importanza di quello che stavamo facendo."

La scelta dell'India è molto importante da un punto di vista culturale, visto che finalmente dallo scorso settembre l'omosessualità non è più reato nella repubblica indiana. Dopo diversi anni di lotte, Corte Suprema ha cancellato la sezione 377 del Codice penale indiano che da 157 anni puniva i gay con il reato di "offese contro natura", punibile fino a 10 anni di prigione. Qualche giorno fa nella capitale si è tenuto il primo gay pride, una sfilata che ha contato oltre 15.000 persone.