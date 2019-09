Netflix, il CEO Reed Hastings ribadisce: "Il binge watching è la nostra essenza"

Netflix continuerà in futuro a puntare sul binge watching, modello che sembra destinato a mantenersi centrale nelle strategie della società perché rappresenta l'essenza della piattaforma di streaming.

L'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings ha affrontato la questione durante la conferenza Royal Television Society che si è svolta a Cambridge, dopo gli esperimenti compiuti negli ultimi mesi per quanto riguarda la distribuzione dei propri progetti che hanno previsto anche la suddivisione delle serie in blocchi che hanno debuttato in streaming in tempi diversi.

Il CEO della società ha però lodato il binge watching della visione di intere stagioni o serie definendolo "l'essenza di ciò che amano gli spettatori".

Reed Hastings ha poi proseguito sottolineando: "Si tratta di un modello migliore e continueremo a usarlo. Stiamo cercando di soddisfare i nostri membri perché è quello il modo in cui cresciamo".

Netflix, nei prossimi mesi, aumenterà anche i propri investimenti nel Regno Unito per la produzione di contenuti originali, ma non si è voluto rivelare il budget previsto.