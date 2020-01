Netflix e Apple in trattative per acquistare MGM? Le due media company potrebbero diventare le nuove proprietarie del celebre marchio, a sua volta titolare di James Bond.

Netflix e Apple sarebbero tra le società con cui MGM starebbe intrattenendo delle trattative preliminari volte all'acquisizione del marchio e della sua ricca libreria di contenuti. Che uno dei più celebri studi hollywoodiani stia davvero per passare nelle mani di un altro colosso mediatico?

Secondo CNBC, la compagnia di Cupertino e la compagnia di Los Gatos sono solo due delle papabili aziende che potrebbero rilevare il catalogo targato Metro Goldwyn Mayer, che ricordiamo comprendere anche i film di James Bond, la popolare serie tv di Hulu The Handmaid's Tale e il canale via cavo Epix.

Con l'avvento dell'era dello streaming, in cui - come riconosce anche il sito stesso - sembrano essere sei i giocatori di punta (Amazon, Apple, AT&T, Comcast, Disney e Netflix), e con la schiera di più o meno recenti acquisizioni e accorpamenti (Disney e 20th Century Fox, Comcast e Sky, Viacom e CBS, AT&T e TimeWarner), sembra infatti sempre più probabile un ulteriore ampliamento da parte di questi conglomerati.

Halle Berry con Pierce Brosnan in Die Another Day

Un tempo uno dei maggiori studios hollywoodiani, oggi la Metro Goldwyn Mayer possiede la più vasta libreria cinematografica in circolazione, essendo ancora detentrice dei diritti di tutti i film da essa prodotti e distribuiti dal 1986 a oggi.

Nell'articolo di CNBC, che analizza estensivamente le varie possibilità dietro un'eventuale manovra in favore dell'acquisizione della compagnia da parte di terzi, si evidenzia il fatto che né Apple né Netflix siano state prone a mosse di una tale portata in passato, ma anche come questo dato non sia necessariamente indicativo per il presente.

Inoltre, le società che rappresenterebbero forse una maggiore competizione nella manovra, Disney, WarnerMedia e NBCUniversal, sono al momento ancora impegnate nell'inevitabile riassetto che ha seguito gli importanti cambiamenti di cui sono state protagoniste nell'ultimo periodo.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda e maggiori informazioni o dichiarazioni ufficiali delle varie parti menzionate.