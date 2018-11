Netflix: tutti gli anime in uscita nell'autunno 2018

Una tazza di cioccolata o di tè profumato, la coperta più morbida che avete in casa e con Netflix e la lista di tutti gli anime in uscita nell'autunno 2018 la stagione fredda si preannuncia ancora più piacevole. Proprio oggi la piattaforma streaming ha fatto un riepilogo sugli anime in arrivo nell'arco di questa stagione, tra titoli già usciti da qualche settimana, come la seconda stagione di Castlevania, alcuni prossimamente e tante novità che arriveranno da qui a dicembre, tra cui Code Geass e Ingress.

Fate/EXTRA Last Encore - Parte 2

Una volta raggiunto il settimo livello, Hakuno spera di essere in grado di porre fino in qualche modo a questa inutile guerra, ma non c'è più molto tempo. In uscita su Netflix dal 30 ottobre.

Hero Mask Part 1

La storia è incentrata su una serie di orribili incidenti che ruotano attorno ad una misteriosa "maschera". Una ragazza possiede la chiave per portare le maschere al livello successivo. In uscita su Netflix dal dicembre.

BAKI Part 1

Mentre il campione di arti maziali Baki Hanma si allena per superare suo padre, il più grande combattente del mondo, cinque dei più violenti e brutali detenuti del braccio della morte si riuniscono per affrontare Baki. In uscita su Netflix dal 18 dicembre.

Sirius the Jaeger

Ambientata negli anni '30 a Tokyo, il gruppo dei Jaegers è impegnato in una battaglia mortale contro I vambili per un misterioso arco sacro noto col nome L'arco di Sirius. Tra di loro, c'è Yuliy, un giovane licantropo. In uscita su Netflix dal 21 dicembre

LAST HOPE - Parte 2

Dopo aver causato l'estinzione del genere umano sette anni prima, lo scienziato Leon Lau deve combattere il disastro ecologico che lui stesso ha causato involontariamente. In uscita su Netflix dal 21 dicembre

Hi Score Girl

La vicenda ruota attorno ad un ragazzo maldestro nello sport, la cui unica passione sono i videogiochi. Un giorno viene sfidato e battuto dalla sua compagna di classe Akira. In uscita su Netflix dal 24 dicembre

Castlevania - Stagione 2

Un cacciatore di vampire cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Castlevania 2

BLEACH - Live Action

Il liceale Ichigo riceve all'improvviso dei poteri da Shinigami che vorrebbe restituire. Prima di poterlo fare, però, deve mietere qualche anima. Il live action è arrivato sulla piattaforma streaming a settembre e ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Bleach

Batman Ninja

Rivisitato dai migliori artisti nipponici, Batman deve affrontare nemici nel Giappone feudale quando si trova trasportato indietro nel tempo. Già disponibile sulla piattaforma streaming.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion

Un liceale con il potere di sottomettere la volontà altrui indossa una maschera per guidare la rivolta giapponese contro l'invasione di Britannia. Prossimamente su Netflix.

Ingress: The Animation

Dopo che alcuni scienziati scoprono l'esistenza di una misteriosa sostanza in grado di influenzare le menti umani, due fazioni intraprendono una lotta senza esclusioni di colpi per averne il controllo. In arrivo prossimamente su Netflix.