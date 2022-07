Netflix, agosto 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad agosto 2022 nuovi film e serie TV in catalogo: dal nuovo anime Tekken Bloodline, tratto dal popolare videogioco, al film Altri 365 Giorni, terzo ed ultimo capitolo della saga con Michele Morrone.

Su Netflix ad agosto 2022 arrivano nuovi film e serie TV in catalogo: tra le serie TV segnaliamo la terza e ultima stagione di Locke & Key, la prima stagione di The Sandman con Tom Sturridge, basata sulla serie a fumetti scritta da Neil Gaiman e la terza stagione di Non ho mai..., creata da Mindy Kaling e Lang Fisher.

Nella sezione film da ricordare l'arrivo di Day Shift - A Caccia di Vampiri con Jamie Foxx, Me Time - Un weekend tutto per me, il coreano Carter, girato in un unico piano sequenza, e il teen drama norvegese Royalteen - L'erede.

Tra le docuserie si fa notare la terza stagione di I Am a Killer, dove i detenuti nel braccio della morte condannati per omicidio raccontano in prima persona i crimini commessi.

Serie TV Originali Netflix

The Sandman - stagione 1 - disponibile dal 5 agosto 2022

- stagione 1 disponibile dal 9 agosto 2022 Locke & Key - stagione 3 - disponibile dal 10 agosto 2022

- stagione 3 - disponibile dal 12 agosto 2022 A Model Family - stagione 1 disponibile dal 12 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 17 agosto 2022 Alma - stagione 1 - disponibile dal 19 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 19 agosto 2022 Kleo - stagione 1 - disponibile dal 19 agosto 2022

- disponibile dal 23 agosto 2022 Lost Ollie - stagione 1 - disponibile dal 24 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 24 agosto 2022 Deepa & Anoop - stagione 1 - disponibile dal 15 agosto 2022

Film Originali Netflix

La stagione dei matrimoni - disponibile dal 4 agosto 2022

- disponibile dal 5 agosto 2022 Day Shift - A caccia di vampiri - disponibile dal 12 agosto 2022

- disponibile dal 12 agosto 2022 Royalteen - L'erede - disponibile dal 17 agosto 2022

- disponibile dal 17 agosto 2022 365 giorni 3 - disponibile dal 19 agosto 2022

- disponibile dal 25 agosto 2022 Me Time - Un weekend tutto per me - disponibile dal 26 agosto 2022

Film

Midsommar - Il villaggio dei dannati - disponibile dall'1 agosto 2022

- disponibile dal 2 agosto 2022 Prima ti sposo poi ti rovino - disponibile dal 16 agosto 2022

- disponibile dal 16 agosto 2022 Altrimenti ci arrabbiamo - disponibile dal 25 agosto 2022

Documentari e docu-serie

Clusterf..k: Woodstock '99 - disponibile dal 3 agosto 2022

- disponibile dal 10 agosto 2022 Untold: La fidanzata inesistente - disponibile dal 16 agosto 2022

- disponibile dal 23 agosto 2022 Untold: Operation Flagrant Foul - disponibile dal 30 agosto 2022

Reality Show

Tamara Falcò: Vita da marchesa - disponibile dal 4 agosto 2022

- Case da trasformare - disponibile dal 10 agosto 2022 Indian Matchmaking - stagione 2 - disponibile dal 10 agosto 2022

Film e Serie TV Anime

Kakegurui Twin - stagione 1 - disponibile dal 4 agosto 2022

- stagione 1 - disponibile dal 18 agosto 2022 Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar - disponibile dal 20 agosto 2022

