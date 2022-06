Netflix potrebbe offrire un abbonamento a basso prezzo con annunci pubblicitari grazie a Google

I vertici di Netflix sembra abbiano incontrato i responsabili di Google per poter valutare l'ipotesi dell'utilizzo sulla piattaforma di annunci pubblicitari.

L'opzione permetterebbe al servizio in streaming di proporre anche un abbonamento a basso costo, offrendo così un prezzo più accessibile a tutti.

Il sito di CNBC ha svelato che prima del panel in programma oggi al Cannes Lions Festival con protagonita Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, si sarebbero svolti degli incontri con Google e anche con Comcast/NBCUniversal e Roku.

L'obiettivo è quello di valutare delle partnership per quanto riguarda la vendita degli spazi pubblicitari.

Netflix ha dichiarato in un comunicato: "Siamo ancora nelle prime fasi delle decisioni su come lanciare un'opzione a prezzo più basso e sostenuta da annunci pubblicitari. Nessuna decisione è stata presa. A questo punto si tratta solo di ipotesi".

Secondo fonti vicine a Netflix, l'obiettivo sarebbe di individuare i partner giusti entro i prossimi due-tre mesi e sviluppare poi velocemente il progetto.

I rivali della piattaforma, come Disney+ hanno già annunciato che stanno seguendo la stessa strada per poter permettere agli utenti di mantenere il proprio abbonamento anche in caso di ristrettezze economiche, mentre Paramount+ ha già lanciato Pluto, sostenuta proprio dagli sponsor.