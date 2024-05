Il Decameron diventa una serie Netflix, ecco le prime foto del cast

La serie The Decameron, ispirata all'opera di Giovanni Boccaccio, arriverà sugli schermi di Netflix nel mese di luglio e online sono state diffuse le prime foto del cast.

Il progetto è stato creato e prodotto da Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters) con la collaborazione di Jenji Kohan e della sua Tilted Productions.

Cosa racconterà la serie

Lo show basato sul Decameron porterà gli spettatori nella Firenze del 1348, mentre la città è alle prese con l'arrivo della peste. Un gruppo di nobili e i loro servitori fuggono dal caos che si è scatenato in città e si trasferiscono in una villa nella campagna toscana.

La situazione scivola poi rapidamente in una disperata lotta per la sopravvivenza mentre le norme sociali crollano e la villa diventa un luogo dove c'è spazio per gli intrighi e il tradimento.

Nel cast ci sono Tony Hale, Zosia Mamet e Saoirse-Monica Jackson. Tra gli interpreti ci sono inoltre Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Tanya Reynolds, Douggie McMeekin, Jessica Plummer, Lou Gala e Karan Gill.

Quattro delle otto puntate sono state dirette da Michael Uppendahl, già autore di episodi di American Crime Story e Fargo.

Jenji Kohan ha portato in passato al successo su Netflix le serie Orange is the New Black, GLOW e Teenage Bounty Hunters.

