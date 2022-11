Netflix: le 10 serie tv più viste della settimana dal 14 al 20 novembre 2022

The Crown 5 domina per la seconda settimana consecutiva la classifica delle 10 serie tv più viste su Netflix nel periodo compreso dal 14 al 20 novembre 2022.

La Top 10 delle serie tv più viste su Netflix dal 14 al 20 novembre vedono la stagione 5 di The Crown rimanere in vetta per la seconda settimana consecutiva, ma alle spalle si posizionano i nuovi episodi di Elite.

L'interesse per la storia della famiglia reale britannica raccontata da Peter Morgan appare evidente anche grazie alla presenza del primo capitolo del progetto targato Netflix arrivato all'ottava posizione.

Nella Top 3 dei titoli più visti, alle spalle di The Crown, ci sono due nuovi arrivi nel catalogo della piattaforma: la stagione 6 della serie spagnola Élite e il debutto di 1899, la nuova creazione degli ideatori di Dark.

Rimane ai piedi del podio la quarta stagione di Manifest, show salvato dalla cancellazione proprio da Netflix e che sembra dimostrarsi un buon investimento, considerando che gli episodi della prima sono arrivati al settimo gradino della classifica.

The Crown 5, la recensione: la stagione meno riuscita della serie Netflix, ma che vola ancora alto

Alla quinta posizione spazio poi alla seconda stagione di Uno di noi sta mentendo, seguito dai nuovi episodi di Warrior Nun che entra anche al decimo posto con le puntate del primo capitolo della storia.

Conclude l'elenco dei 10 titoli più visti negli ultimi sette giorni la serie britannica Inside Man, con David Tennant e Stanley Tucci, presente in classifica ormai da tre settimane.